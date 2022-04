La finale de la Coupe de France s'affiche à Nice !

À un mois de la finale de la Coupe de France face à Nantes, Nice se pare de rouge et noir ! Le club et la ville appellent à colorer maison, bureau, commerces aux couleurs de l'OGC Nice. Des drapeaux et surtout des affiches très réussies peuvent être récupérées gratuitement à la boutique du club.

Installées sur une petite table au fond de la boutique officielle de l'OGC Nice place Masséna, les affiches de la finale de la Coupe de France partent comme des petits pains. Imaginées et réalisées par le graphiste niçois Coun, elles reprennent tous les symboles de cette finale. Et les supporters sont unanimes. "Elles sont superbes !" "Elles sont colorées joyeuses et rigolotes," entend-on dans la boutique. "Je n'arrive pas à me décider alors je prends les trois," sourit Thomas, supporter du Gym qui travaille à Monaco. "Je vais en mettre une chez moi et une au bureau à Monaco, ça risque de faire son petit effet !" "J'en prend une pour le salon de coiffure de ma femme," explique un autre supporter.

Les trois modèles d'affiche distribuées à la boutique de l'OGC Nice © Radio France - Maxime Bacquié

"C'est chouette de proposer une campagne de communication qui sort des cadres de la FFF."

C'est justement l'objectif de cette campagne de communication lancée par la ville et le club cette semaine. Colorer en rouge et noir Nice à un mois de la finale au Stade de France. Un travail collaboratif avec le Fanzine Quoura Ven Lou Dissata, créé par Bruno. "Le club nous a contacté après la demi-finale remportée face à Versailles parce qu'il trouvait sympa les posters et les affiches qu'on avaient déjà diffusés dans le fanzine. Celui qui les imagine c'est Coun, un Niçois supporter du Gym. Il collabore avec nous depuis un an. On a vite été subjugué par son talent. Il a proposé trois modèles au club pour qu'il en retienne un. Finalement ils ont adoré les trois ! C'est chouette de pouvoir proposer une campagne de communication qui sort des cadres de la FFF. On a envie de partager cet événement avec tout le peuple niçois."

Des t-shirts spéciaux également

Bruno a d'ailleurs lancé une gamme de t-shirts qui reprennent ces trois visuels. "On en a commandé 300 mais j'ai vite été submergé de demandes ! Alors on va relancer une commande." Quant aux affiches, le club en avait imprimé 5.000 dans un premier temps, mais face au succès de l'opération l'équipe de communication annonce déjà une deuxième vague de 5.000 affiches. Le club a également lancé sa propre gamme de maillots, floqués "Nissa en finala" avec la date du match.