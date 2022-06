La finale de la Coupe du district de Gironde arrêtée après des propos racistes

La finale de Coupe du district de Gironde qui opposait Saint-Loubès et les Lusitanos Cenon a été arrêtée dimanche à Mérignac. Les Cenonais ont refusé de revenir sur le terrain, dénonçant des propos racistes d'un adversaire visant un joueur noir.

Le trophée de la Coupe du district de Gironde n'a pas été remis ce dimanche sur la pelouse de Mérignac-Arlac. La finale de cette compétition, à laquelle participent les clubs évoluant au niveau départemental, opposait les clubs du FC Loubésien et des Lusitanos Cenon, deux clubs de D1 (9e niveau). Mais tout s'est arrêté en début de seconde période, alors que Saint-Loubès menait 2-0, comme le rapporte Sud Ouest.

Les joueurs de Lusitanos Cenon ont quitté la pelouse et refusé de revenir "par solidarité et respect" envers un joueur noir de leur équipe. Celui-ci a dénoncé des propos racistes de la part d'un joueur de Saint-Loubès. Le FC Loubésien a d'ailleurs condamné son propre joueur. "Le racisme n'a pas de place dans notre club", réagit l'entraîneur Alexis Brossard sur Facebook.

Le club de Saint-Loubès a appelé le district de la Gironde pour s'excuser des propos de son joueur et a assuré qu'il allait quitter le club, selon le président du district de la Gironde, Alexandre Gougnard. Ce dernier n'exclut pas de ne pas attribuer le trophée 2021/2022, et se dit en attente du rapport des officiels, et d'un jugement en commission de discipline.

Le président du district s'est dit "atterré", et a condamné "très fortement" ce genre de propos, tout en soulignant la bonne tenue des 15 autres finales qui se sont jouées lors de ce week-end de la Pentecôte, dont la grande finale départementale, remporté par Lanton aux tirs au but contre Saint-Médard-en-Jalles.