La folie Neymar gagne la Creuse

La vague Neymar touche aussi la Creuse. Marlène et Mathys deux Guérétois viennent d'adhérer au Fan-club PSG Indre pour assister à davantage de matchs au parc des princes...et voir Neymar! ça commence ce vendredi soir pour le match PSG-Saint-Etienne.

Depuis que Neymar a signé au PSG pour un montant record de 220 millions d'euros, les supporters du PSG vivent dans l'euphorie. En Creuse, Marlène et son beau-fils Mathys âgé de 11 ans viennent d'adhérer au Fan-club PSG Indre qui organise des déplacements au parc des princes pour voir plus de matchs du PSG...et de Neymar!

Une vie au rythme du PSG

Christelle et Mathys organisent leur vie autour du PSG "on est abonné à canal + et Beinsports, on s'habille en supporter devant la télévision" sourit Christelle. Mathys a redécoré sa chambre "j'ai des posters du PSG et un drapeau que j'ai eu au parc".

On est encore un peu choqué qu'il [Neymar] porte nos couleurs! - Christelle une supporter Guérétoise du PSG

Depuis l’arrivée de de Neymar dans leur club de cœur les deux supporters creusois ne touchent plus le sol "On est encore choqué qu'il porte nos couleurs!

Une adhésion à un fan-club

Christelle et Mathys cassaient leur tirelire pour assister de temps en temps à un match du PSG au parc des princes, mais avec Neymar ils veulent y aller plus souvent et grâce à leur adhésion au Fan - club PSG Indre ça va être possible dès ce vendredi soir pour la recpetion de Saint-Etienne au parc des princes "55 euros avec le voyage c'est raisonnable et en plus si Neymar marque, on sera très heureux de voir ça!!

De son côté Mathys place à présent de grands espoirs en Neymar pour remporter des titres "récupérer le titre de champion de France et avancer en ligue des champions!"