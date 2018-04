Paris, France

C'est une inauguration qui a donné des sourires, beaucoup de sourires, ce jeudi dans la cité du Val Fourré de Mantes-la-Jolie. Des enfants, aux élus en passant par Nasser Al Khelaïfi le président du PSG ou encore Laure Boulleau et Adrien Rabiot, tout le monde était heureux de voir la 2ème école "rouge et bleu" voir le jour.

Le terrain de l'école "rouge et bleu" de Mantes-la-Jolie © Radio France - Bruno Salomon

Accompagner les enfants en situation d’échec scolaire avec un programme "après l'école". C'est l'idée de l'école "rouge et bleu", un programme lancé il y a deux ans par la fondation du PSG. La première a vue le jour à Paris dans le 19ème arrondissement et la deuxième est donc maintenant à Mantes-la-Jolie. 64 élèves, âgés de 7 à 11 ans, issus d’une quinzaine d’établissements du Val-Fourré ont été retenu pour participer à ce programme qui tient à coeur à Christine Legal, la directrice de la fondation du PSG : "C'est ici que l'on a besoin de nous avec cette école ! Le programme est très pédagogique, il est basé sur le jeu et le sport. L'idée est de consolider les apprentissages fondamentaux, la confiance en soit et l'épanouissement. Le but final est d'amener les enfants en douceur vers ce moment important qu'est la rentrée en 6ème."

Pour que ce projet voit le jour, il aura fallut aussi l'action des élus des Yvelines. Avec le bâtiment en dur, le terrain couvert, l'école "rouge et bleu" a coûté environ 945 000 euros. La fondation du PSG va prendre à sa charge les frais annuels de fonctionnement. Une fondation qui déjà a en tête la prochaine école qui verra le jour en 2020, toujours dans le 78, à Poissy en plein coeur du nouveau centre de formation du PSG.