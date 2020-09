La footballeuse Eugénie Le Sommer enregistre un nouveau record de buts

Eugénie Le Sommer est une footballeuse internationale française qui vient d'entrer dans l'Histoire. Cette attaquante à l'Olympique lyonnais et en Équipe de France vient d'inscrire ses 81ème et son 82ème buts, un coup franc et un penalty, face à la Macédoine du Nord ce mardi 22 septembre. Les Bleues ont écrasé leurs adversaires 7 à 0 pour les qualifications à l'Euro 2022. Avec cinq victoires en cinq matches, la France est en tête de son groupe, à égalité avec l'Autriche.

Plus forte que Marinette Pichon et Thierry Henry

Une fois le record égalé, Eugénie Le Sommer forme un "M" avec ses doigts, hommage à Marinette Pichon, détentrice du précédent record : 81 buts en 112 rencontres. Mais l'époque a changé et aujourd'hui, les Bleues disputent à chaque fois l'Euro et la Coupe du Monde. Ces 82 buts d'Eugénie Le Sommer, ce sont 30 de plus que le record masculin détenu par Thierry Henry, ou 40 de plus que le second, Michel Platini.

À seulement 31 ans, Eugénie Le Sommer peut viser le cap des 200 sélections quand Sandrine Soubeyrand s'est arrêtée à 198. Et Lilian Thuram à 142.