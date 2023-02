La footballeuse Océane Deslandes, formée à l'AS Vaiges, n'est pas sélectionnée pour le Tournoi de France

Les fans de foot mayennais n'auront pas le plaisir de voir Océane Deslandes au stade Le Basser mercredi 15 février. La défenseure de Montpellier (D1 féminine), formée à l'AS Vaiges, ne fait pas partie de la sélection de Corinne Diacre pour le Tournoi de France, une compétition amicale contre le Danemark, l'Uruguay et la Norvège, qui se disputera à Laval et à Angers.

ⓘ Publicité

La milieu de terrain du Paris SG Kheira Hamraoui a, elle, été rappelée en équipe de France, plus d'un an après sa dernière sélection et 15 mois après l'agression dont elle a été victime dans les Yvelines. Elle postule à une place pour le Mondial, qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Espérons qu'Océane Deslandes puisse elle aussi participer à cette aventure en bleu.