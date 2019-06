La foule pour les premiers abonnements au Stade brestois !

Brest, France

Temps d'attente : Deux à trois heures, environ ! 800 personnes attendaient à 14 heures mercredi, à Kerlaurent, que les guichets ouvrent. Une foule pour obtenir des abonnements au Stade brestois, qui s'apprête à revivre l'aventure de la Ligue 1 de football la saison prochaine.

"Il faut la foi", rigole Bernard. Les abonnements coûtent entre 190 et 600 euros : "Ca fera un beau cadeau de fete des pères", explique Coralie, qui est restée deux heures dans la file, pour faire plaisir au père de ses enfants.

"Il faut la foi!" - Bernard patiente depuis deux heures et quart

Les abonnements peuvent aussi s'acheter sur internet, d'où un peu d'énervement dans la foule qui voient d'autres leur passer devant. Rapidement à la tribune Foucault, il ne reste plus que les premiers rangs en plein air : "C'est assez honteux" estime ce Brestois, "on fait la queue pour avoir une une place et en même temps ils mettent sur internet ! C'est pas logique ! On fait la queue pour rien, on a mal au dos!"

D'autres la jouent stratège : Faire la queue, tout en pianotant sur son smarphone, pour acheter en ligne, ce que fait Marc :"Ca faisait 40 minutes que je faisais la queue, et j'étais en train d'actualiser régulièrement sur le site du Stade brestois, j'ai pu prendre l'abonnement sur internet!" Budget : Deux abonnements de 450 euros. "Ramené au nombre de matchs, ça va".