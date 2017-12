La défaite de l'ASSE face à Monaco (4-0) a entrainé de violentes confrontations entre supporters et force de l'ordre à la fin du match. Une personne a été interpellée. Une fracture est en train de se créer entre les supporters et le club.

Saint-Étienne, France

Au coup de sifflet final, le cauchemar des stéphanois s'est poursuivi. Déjà sèchement battus par l'AS Monaco (4-0), ils ont vu de violents incidents éclater entre supporters et force de l'ordre. Plus d'une centaine d'individus se sont rendus devant la tribune Pierre Faurand pour en découdre. Un important dispositif de sécurité a été déployé à l'issue de la rencontre.

La manifestation des ultras mécontents après #ASSEASM, des chants contre la direction de l'#ASSE avant les bombes agricoles et les lacrymos pic.twitter.com/DfXi65o3cD — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 15, 2017

En zone mixte, en face des journalistes, près d'une vingtaine de CRS a pris place au cas où des supporters seraient parvenus à rentrer sur le terrain. Une scène surréaliste qui a duré plusieurs minutes.

Les policiers font le pied de grue dans la zone mixte.#ASSEASM#Assepic.twitter.com/mDYvSPCnJk — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 15, 2017

A l'extérieur les forces de l'ordre ont essayé de contenir les ultras. En réponse, les policiers ont sorti les gaz lacrymogène. À partir de ce moment personne n'était autorisé à sortir. Les spectateurs de la tribune Faurand sont restés confinés dans les espaces VIP du stade.

Des débordements aussi en cours de match

Le stade Geoffroy Guichard a déjà mis beaucoup de temps à se remplir. Beaucoup de supporters sont restés aux portes du stade alors qu'ils avaient un billet. La raison ? Des individus ont tenté de violé le huis clos qui frappe le club, en rentrant dans le kop sud. Une petite centaine d'ultras stéphanois ont d'abord pénétré la tribune Henri Point pour y déployer une banderole "Direction démission". Ils ont ensuite violé le huis-clos partiel en s'installant en haut du Kop Sud pourtant fermé par la LFP.

Quelques supporters de l’asse font irruption dans le Kop sud #ASSEASMpic.twitter.com/yW8ZkggTLB — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 15, 2017

Des dizaines de supporters stéphanois attendent devant l'entrée de la tribune Jean Snella. #ASSEASM#assepic.twitter.com/yMClfqy38k — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 15, 2017

Les services de sécurité du club ont donc préféré faire patienter les spectateurs de la tribune Henri Point et Jean Snella aux grilles du stades. Beaucoup n'ont pas vu le premier but monégasque et certains sont rentrés chez eux, fatigués d'attendre sous la pluie. C'est le cas de Bruno excédé par une soirée qu'il avait imaginer autrement "on se déplace de Monistrol pour le match alors qu'on aurait pu le regarder à la maison. Il est hors de question que je revienne."