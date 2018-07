Mâcon, France

Antoine Griezmann est de retour à Mâcon (Saône-et-Loire) ce vendredi. Il fera une apparition à 19h30 sur l'esplanade Lamartine, comme l'a confirmé la ville de Mâcon, au balcon d'honneur de la mairie pour saluer et remercier tous les supporters de sa ville natale. Il n'y a en revanche "pas de signature d'autographe, d'interview ou de conférence de presse" au programme, précise la mairie.

Au centre, le petit garçon blond, Antoine Griezmann © Radio France - Justine Dincher/Archives

Au moins 5.000 personnes attendues

Désigné meilleur joueur de la finale de la Coupe du monde dimanche dernier, Antoine Griezmann est très attendu par ses supporters. Au moins 5.000 personnes devraient affluer pour l’apercevoir, vendredi soir. À l'office du tourisme, le nombre d'appels au standard a doublé par rapport à l'an dernier, comme le raconte Vanessa, chargée d'accueil : "On a eu beaucoup de demandes, pour savoir à quelle heure il sera là, où il faut être présent pour le voir le mieux possible... Qu'on ait un joueur natif de Macon, c'est une belle promotion pour la ville, la région. En plus c'est un bon joueur ! C'est le petit prince de Mâcon !"

La mairie de Mâcon, en Saône-et-Loire, avec une banderole à l'effigie. © Radio France - Justine Dincher

"C'est trop bien, c'est génial, stylé, c'est 'une personne'", racontent des jeunes venus de Chalon-sur-Saône. C'est pas tout le temps qu'on peut voir des stars comme ça... il se prend pas vraiment au sérieux, voilà il est cool !". Jean Payebien, adjoint en charge des sports, est fier de cette publicité : "On le voit sur les réseaux sociaux ; il y a une attente formidable de ce moment de rapprochement, c'est un ambassadeur de classe mondiale".

150 personnes seront déployées pour la sécurité du public et du joueur ce vendredi soir à Mâcon.