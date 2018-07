La France championne du monde : au moins deux morts et des échauffourées à Paris et en région

Par Viviane Le Guen, France Bleu

A Paris et en région, des heurts avec les forces de l’ordre on eu lieu et des dégradations ont été constatées en marge des rassemblements festifs célébrant la victoire française à la Coupe du monde de football. Au moins deux personnes sont mortes et trois enfants ont été blessés dans des accidents.