Trois jours après le titre décroché par les Bleus au Mondial face à la Croatie, les 23 joueurs de l'équipe de France sont de retour au pays. Certains sont revenus là où tout a commencé.

Fekir à Vaulx-en-Velin, Dembélé dans l'Eure

Nabil Fekir a été accueilli en héros, ce mardi à Vaulx-en-Velin (Rhône), où il a débuté le football. Arrivé avec une réplique de la Coupe du monde, le Lyonnais a été acclamé par plusieurs centaines de personnes.

Passage (éclair) sympa de @NabilFekir cet aprem dans son club formateur de Vaulx-en-Velin après la #CM2018 via @20Minutespic.twitter.com/x8fSClfZkI — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) July 17, 2018

Samuel Umtiti a rendu visite aux gendarmes de Fontaine-sur-Saône (Rhône-Alpes). "Prochain arrêt : Rennes", a de son côté annoncé Ousmane Dembélé sur son compte Instagram. Ousmane Dembélé est revenu sur ses terres : Les Andelys et Evreux ce mercredi.

Olivier Giroud a lui décidé de passer par Grenoble (Isère), où il a débuté chez les pros en 2005 et où il a toujours de la famille.

[ FONTAINES SUR SAONE ] 🏆🇫🇷



Deux jours après le sacre, notre Champion du Monde @samumtiti nous a fait l’honneur de venir à la rencontre des personnels 👮‍♂️👮‍♀️ de la Gendarmerie de Fontaines-sur-Saône aujourd’hui ! ⭐️⭐️#FiersdEtreBleu#CDM2018#WorldCupFinalpic.twitter.com/gOt2ByZ4UJ — Gendarmerie Rhône (@Gendarmerie_69) July 17, 2018

Pogba est passé à Noisy-le-Grand

Paul Pogba s'est rendu ce mercredi matin dans un club de basket de Noisy-le-Grand près de sa ville natale, Roissy-en-Brie. Pour le plus grand bonheur des jeunes joueurs présents qui ont pu échanger quelques passes avec le tout frais champion du monde.

Presnel Kimpembe a lui indiqué en story Instagram qu’il se trouvait ces dernières heures à Paris, alors que Benjamin Mendy a décidé d'aller au Maroc, à Marrakech.

Varane était à Lens

Le défenseur Raphaël Varane s'est rendu discrètement mercredi matin au RC Lens, où il a été formé, pour rencontrer et saluer les joueurs.

Sur des photos publiées sur les réseaux sociaux, il apparaît sa médaille d'or et une écharpe aux couleurs des Sang et Or autour du cou, en compagnie de plusieurs joueurs au centre d'entraînement de la Gaillette.

"Il a un respect incroyable des gens qui étaient à ses côtés dans ses premiers moments", a déclaré Gervais Martel, président du club. "Lens reste son club de coeur (...) Il a fait un petit discours, assez exceptionnel", a t-il ajouté.

Lloris de retour à Nice, Pavard à Jeumont

Hugo Lloris est à Nice ce mercredi, pour fêter le titre avec ses supporters. Une fête qui est organisée dans le vieux-Nice dans l'après-midi. "Un témoignage d’amour d’Hugo Lloris à l’égard de sa ville", a souligné le maire de Nice, Christian Estrosi. "Hugo Lloris a accepté spontanément de venir. C’est un champion du monde plein d’humilité et de modestie. (...) Il sera reçu dans sa mairie, celle qui conserve son acte de naissance, celle où il s’est marié", a t-il ajouté.

Le président du fan club de Hugo Lloris attend le champion du monde niçois devant l’Hotel de Ville. pic.twitter.com/lP2QK3W029 — France Bleu Azur (@francebleuazur) July 18, 2018

"On a encore du mal à réaliser", confie Lloris qui vient d’arriver à Nice pic.twitter.com/xwekQIwKHc — BFMTV (@BFMTV) July 18, 2018

Benjamin Pavard est de retour à Jeumont, la ville où il a grandi, ce mercredi. "Il est resté le même, attaché à l'endroit où il a grandi, aux gens qui l'ont rencontré, qui l'ont construit dans son parcours sportif, au début de son évolution", a déclaré le maire de la ville, Benjamin Saint-Huile sur franceinfo.

Benjamin Pavard accueilli par le maire de Jeumont pic.twitter.com/JfmT4A0iQL — François Launay (@francoislaunay) July 18, 2018