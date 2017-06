La gardienne américaine Hope Solo à l'Olympique de Marseille ?

Rapatrier Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille a l'air bien plus compliqué que prévu. En revanche, Marseille pourrait bien faire venir cet été un autre gardien d'envergure mondiale : l'américaine.. Hope Solo.

Ce sont nos confrères de L'Equipe qui révèlent l'information. Marseille aimerait recruter la gardienne américaine Hope Solo, l'une des joueuses internationales les plus populaires .

A 36 ans le mois prochain, elle donnerait un sacré coup de projecteur sur l'équipe, qui va attaquer l'an prochain sa deuxième saison parmi l'élite. L'OM a fini 4e de Première Division l'an passé.

Son palmarès ferait rougir n'importe lequel des joueurs masculins du vestiaire de l'OM : championne du monde, double championne olympique, 202 sélections au compteur.

When I was a rookie in Philly, @heathermitts took me under her wing 🙏 Badass player, incredible teammate and an even better friend! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/KkpodChL4x