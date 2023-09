La Grande Soirée Foot Malherbe même à l'extérieur, la nouveauté France Bleu lancée pour Caen - Laval

Cette saison, à l'instar de l'entame de championnat en fanfare du SM Caen , France Bleu a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour les retransmissions foot. Désormais, comme c'est le cas pour les matchs à domicile depuis de nombreuses années, la rédaction vous propose une grande retransmission de 18h à 22h.

ⓘ Publicité

loading

Olivier Pickeu, invité de l'Avant-Match

Pour cette grande première, Olivier Duc et Boris Letondeur seront accompagnés de Patrice Garande, ancien entraîneur du SM Caen, ainsi que de Jonas et Jonathan, fans des rouges et bleus. Dès 18h, président malherbiste Olivier Pickeu sera aussi de la partie pour expliquer le mercato du SMC, très animé hier lors de l'ultime journée du marché des transferts.

Nouveauté : les réactions d'après-match en direct

Comme il est de coutume, le match sera commenté en direct et en intégralité, agrémenté des analyses de notre consultant spécialiste Patrice Garande, et les fans-auditeurs du Club France Bleu Malherbe. La grande nouveauté réside dans la création d'un Après-Match pour les matchs à l'extérieur.

A Réécouter - Jean-Marc Furlan, invité exceptionnel d'Allo Malherbe

Dès le coup de sifflet final, ce sera l'occasion d'un débrief de la rencontre avec nos experts et supporters en studio, auquel s'ajouteront les réactions en direct de l'entraîneur malherbiste Jean-Marc Furlan et de ses joueurs. Tous les fans malherbistes sont invités à réagir sur les réseaux sociaux de France Bleu, Twitter avec le hashtag #AlloMalherbe , et Facebook .