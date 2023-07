"La honte !" Faute de terrain praticable, l'US Saint-Malo ne pourra accueillir le Stade Rennais

Cela devait être une très belle affiche de football au stade Marville de Saint Malo (Ille-et-Vilaine). Le 22 juillet prochain, l'US Saint Malo devait accueillir les joueurs du Stade Rennais pour un match de préparation et pour lancer la saison des Diables Noirs. La rencontre se disputera finalement au centre d'entraînement des Rouges et Noirs, à La Piverdière à Rennes. La faute au terrain : la pelouse n'est pas praticable malgré des travaux engagés pour l'occasion dès le 7 juin. "La pelouse n’est absolument pas en état d’accueillir un match de haut niveau et de garantir l’intégrité physique des joueurs", explique l'US Saint-Malo dans un communiqué ce vendredi 14 juillet.

ⓘ Publicité

"La honte!"

Joint par téléphone, le président de l'US Saint-Malo, Yves Fantou, était écœuré : "Une vraie déception pour le club comme pour les joueurs, c'était l'occasion de se présenter à notre public et puis de démarrer la nouvelle saison dans un stade plein, avec une rencontre face au Stade Rennais. C'était une belle fête en perspective du football brésilien." Pourtant, le club avait anticipé, en formulant une demande d'organisation de la rencontre en février dernier.

"C'est simplement un manque d'anticipation totale !, s'agace le président de l'US Saint-Malo. On savait qu'il y avait des travaux à faire mais tout cela devait normalement être anticipé. C'était vraiment un beau cadeau que nous faisait le Stade Rennais. On était très satisfaits et très heureux de cette proposition. Maintenant, on verra l'année prochaine. En tout cas, pour cette année, c'est terminé."

Pour cette rencontre, plus de 2.500 billets avaient déjà été vendus sur une capacité de 2.600 places. "Pour les supporters ayant achetés leurs billets en ligne, ils seront automatiquement remboursés", explique Yves Fantou. Les autres supporters ayant acheté leurs billets à la billetterie du stade peuvent se rendre au secrétariat du club dès lundi 17 juillet.