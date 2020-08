La joie des joueurs du PSG après leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions

View this post on Instagram

2018- caído no chão LESIONADO 2019- caído no chão LESIONADO 2020- caído no chão AGRADECENDO 🙏🏽 2 anos seguidos sofrendo lesão em momentos cruciais, importantes pra mim e pra nossa equipe. Hoje eu inteiro, sem lesão, podendo ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Estou feliz demais, muito feliz ...muito! Fizemos história hoje mas não queremos parar por aqui, queremos mais ... vamos em busca do caneco, da orelhuda, do TROFÉU! PARIS EM FESTA ❤️💙❤️💙