Le Tours Football Club a donc obtenu gain de cause en appel dans le litige qui l'opposait à son ancien entraîneur Olivier Pantaloni. En première instance, le club avait été condamné par le conseil des Prud'hommes de Tours à verser à son ancien entraîneur l'équivalent d'un mois de salaire, à savoir un peu plus de 21.000 euros. Le conseil avait considéré qu'Olivier Pantaloni avait bien rompu son contrat, fin 2014, mais qu'il ne l'a pas fait de façon abusive. Dans ce bras de fer, le club de Tours réclamait à l'entraîneur Corse 368.000 euros de préjudice et Olivier Pantaloni demandait à son ancien employeur 176.000 euros d'arriérés de salaires. Finalement les deux parties avaient fait appel de ce jugement. La Cour d'Appel des Prud'hommes d'Orléans a finalement condamné, fin novembre 2017, Olivier Pantaloni à verser 30.000 euros au club, et dans le même temps le TFC devra verser 10.000 euros à son ancien coach, dans le cadre d'une régularisation de salaire du mois de Juillet 2013.

Par ailleurs le Tours FC a gagné deux autres procès contre des agents de joueurs (Kouakou et Delort) qui réclamaient selon le Président du Tours FC, une commission sur ces deux joueurs.