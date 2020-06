La Ligue de football professionnel s'oppose à une Ligue 1 à 22 équipes

Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot lors du match d'Europa League entre Rennes et Arsenal

Après la décision du Conseil d'Etat, retoquant les relégations d'Amiens et Toulouse en Ligue 2, les instances du football Français avaient jusqu'au 30 juin au plus tard pour trouver une solution et une organisation pour la saison 2020-2021.

La décision est tombée ce vendredi après une réunion du bureau puis du conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel. La s'oppose à une Ligue 1 à 22 équipes.

C’est sans surprise que l’Amiens SC "constate que ces instances n’ont fait qu’entériner les prises de position publiques des dirigeants de la LFP, et ce en dépit de la décision du Conseil d’État", indique le club dans un communiqué.

"Tant que les instances resteront sourdes à la légitimité de notre démarche, nous exercerons toutes les voies de recours nécessaires devant les juridictions compétentes afin que le futur format de la Ligue 1 soit examiné conformément à l’injonction du Conseil d’État", poursuit le président de l'ASC Bernard Joannin dans ce même communiqué.