La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football invite ses licenciés à se faire vacciner

Le vaccin, sinon pas de foot à la rentrée. C'est en quelque sorte le message envoyé par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football à ses licenciés. Dans un communiqué, transmis la semaine dernière aux dirigeants de clubs, la Ligue incite tous les joueurs et joueuses de plus de 12 ans à se faire vacciner.

Pass obligatoire pour la reprise des compétitions ?

Selon les instances régionales du football, la reprise des compétitions amateures pourrait même être conditionnée au pass sanitaire. Pour l'instant, le protocole sanitaire n'est pas encore complètement fixé.

La Ligue incite donc les clubs à faire vacciner leurs joueurs, et chez certains dirigeants le message a du mal à passer. "C'est une situation complètement intenable pour nous et à force ça devient usant !", a réagi sur France Bleu Pays de Savoie Romuald Lefevre, le président du club amateur de l'ES Tarentaise, à Salins-Fontaine, près de Moûtiers.

A notre niveau, c'est trop compliqué !

"On est qui pour faire ça ?", s'interroge-t-il. "On ne va pas leur conseiller de se vacciner ou de ne pas le faire d'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre, on ne le fera pas (...) à notre niveau, amateurs, c'est trop compliqué, c'est juste pas possible".

Et si les compétitions ne reprenaient pas sans vaccin ? "C'est ce qui m'inquiète (...) mais si vous avez une troisième saison blanche, vous allez faire quoi des joueurs ? Ils vont arrêter le football, ils vont passer à autre chose, ils vont aller faire de la montagne (...) si il y a une troisième saison blanche, je ne vois pas comment on peut reprendre derrière", estime-t-il.

Des contrôles dans les stades ?

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes pourrait aussi demander un contrôle pour les accès au stade, même pour des matchs amateurs, dès qu'il y aura plus de 50 personnes dans les tribunes. La saison redémarre fin août avec le premier tour de Coupe de France, puis la reprise des championnats amateurs en septembre.