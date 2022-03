La Ligue Bourgogne Franche-Comté de football solidaire du peuple ukrainien

La Ligue Bourgogne Franche-Comté de football a organisé des minutes d'applaudissements en soutien au peuple ukrainien, les 19 et 20 mars 2022. Lors des compétitions régionales U14 à Seniors, féminines et masculines, joueurs et publics ont applaudi pour les 24e et 25e minutes, un geste symbolique.