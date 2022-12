La Ligue de football attend 6.000 licenciés supplémentaires en janvier en Occitanie

De retour du Qatar où il a assisté à la finale de la Coupe du monde, Arnaud Dalla Pria le président de la Ligue Occitanie de football a répondu aux questions de France Bleu Occitanie depuis l'aéroport, sur le retour vers Toulouse.

France Bleu Occitanie : Dans quelles conditions avez-vous pu assister à la finale ?

Arnaud Dalla Pria : On a fait l'aller-retour sur le week-end. La fédération a invité les présidents de ligues, de districts, les anciens internationaux et les autres invités. L'ambiance était magique, mais c'est vrai qu'on a joué à l'extérieur clairement. On n'était pas à Doha, on était à Buenos Aires, tant il y avait de supporters argentins dans le stade. Une ambiance de folie, les joueurs ont eu du mal à se rentrer dans la partie, on a déjoué pendant 68 minutes. Après, il y a eu cette dramaturgie comme seul le sport peut nous en donner.

Racontez-nous les coulisses après le match, avez-vous pu approcher les joueurs ?

Non, dans ces cas-là, les joueurs sont dans leurs bulles. Et de toute manière, on n'a jamais accès à eux, même à Clairefontaine quand on est en stage en même temps qu'eux. C'est important qu'ils soient dans leurs bulles dans le contexte sanitaire aussi.

Didier Deschamps dira en janvier s'il accepte d'être prolongé pour l'Euro 2024. Qu'en pensez-vous ?

L'Euro dans deux ans, ça peut largement le faire. Certains doutaient de la qualité de cette équipe, mais il faut rappeler qu'on a un coach de haut niveau, un meneur d'hommes extraordinaire. Malgré le désistement de nombreux joueurs, il a su en appeler d'autres et la mayonnaise a pris. Donc pas d'inquiétude sur l'Euro, on a une équipe jeune qui a pris de l'expérience.

Jean-Marc Sentein, le président du district Haute-Garonne nous a dit s'attendre à 2.000 à 3.000 licenciés en plus en janvier. C'est votre calcul à vous aussi au niveau régional ?

Tous les ans en janvier, on a des licenciés en plus car on a l'arrivée des enfants qui auront 6 ans dans l'année. Mais c'est vrai que chaque fois que la France fait un beau parcours en Euro ou dans une Coupe du monde, il y a une recrudescence des licenciés. On ne s'attend peut-être pas à des +10/15% comme après la Russie en 2018 puisqu'on était en juin-juillet et c'était le moment des inscriptions. Mais je pense que sur l'ensemble de la Ligue Occitanie, on est à 164.000 licenciés, je pense qu'on peut atteindre les 170.000 l'année prochaine. On peut prendre sa licence toute l'année, n'importe qui peut venir de 6 à 77 ans, avec tous les footballs qui se créent comme le football en marchant pour les personnes âgées ou celles qui ne peuvent pas se déplacer.