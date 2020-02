La Ligue de football de Bretagne s'attaque à la violence sur les terrains

Les violences verbales et physiques ne cessent d'augmenter sur les terrains de football bretons depuis six ans. La ligue de football veut sensibiliser les joueurs, leurs dirigeants et le public en mettant en place une charte de bonne conduite. Elle sera signée le week-end des 8 et 9 février.

Région Bretagne, France

"La société est de plus en plus violente et nous le ressentons aussi sur le terrain." A chaque fin de saison sportive, le président de la Ligue de football de Bretagne, Jean-Claude Hillion constate une augmentation des violences verbales et physiques lors des matches. "Depuis la rentrée nous avons déjà recensé 26 faits contre des arbitres. Il y en a eu 57 sur toute la saison 2018-2019," relate-t-il. Huit ont d'ailleurs donné lieu à des plaintes.

Une charte signée le week-end des 8 et 9 février

La Ligue de Bretagne et l'Union nationale des arbitres français ont donc décidé d'agir en sensibilisant les joueurs, leurs dirigeants et le public qui vient assister aux matches. "Il y a de moins en moins de respect envers les arbitres et leurs décisions de la part des joueurs, mais il faut aussi souligner le rôle des parents. Certains sont parfois très virulents. Il est temps de rappeler les règles."

Les présidents de district, de la Ligue et représentants des arbitres unis contre la violence sur les terrains. © Maxppp - Benjamin Fontaine

Une opération "Tous ensemble en Bretagne, mettons hors-jeu la violence" est donc menée. Elle va se traduire sur le terrain par la signature d'une charte sur les 1.684 terrains de foot de la région lors du week-end des 8 et 9 février. "Ce texte va être lu au micro avant le coup d'envoi pour que tout le monde prenne conscience du problème. Elle engage les capitaines et leur équipe à respecter les règles, l'adversaire et l'arbitre en acceptant ses décisions." Un mot-dièse #NoViolenceenBZH est également lancé sur Twitter et Facebook. Il va permettre aux clubs de poster des photos montrant leur engagement.

Des arbitres qui lâchent après deux ou trois saisons

"La situation n'est pas catastrophique mais nous devons prendre les devants car le risque c'est un jour de perdre des licenciés, de perdre des arbitres et de voir notre sport délaissé." A ce jour, la ligue de football bretonne compte 151.000 licenciés et plus de 1.600 arbitres. Une étude menée dans le Morbihan, où trois accrochages se sont produits l'an dernier, a montré que 20 à 30% de ces juges ne poursuivaient pas leur activité après deux ou trois années passées sur le terrain.