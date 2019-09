La Ligue de football va-t-elle à nouveau sanctionner les supporters du SM Caen?

caen

Le match entre Le SM Caen et le Havre n'a pas été arrêté mais le délégué de la rencontre a bien consigné et rapporté les chants des supporters des deux clubs normands à base d'injures.

C'est à la commission de discipline de décider ce mercredi si les supporters des deux clubs seront sanctionnés ou non.

Pendant la rencontre, les supporters du SM Caen et du Havre avaient copieusement insulté la Ligue avant de brandir deux banderoles dans une action concertée rare.

Le SM Caen a expliqué à la ligue qu'il avait été proactif en insérant des messages à l'attention des supporters dans les programmes d'avant-match. Il espère que ses supporters ne seront pas à nouveau sanctionnés après avoir été interdits de parcage pour le match à Troyes de ce vendredi.

Le directeur général du club de football normand Arnaud Tanguy espère que la Ligue retiendra surtout l'ambiance forte qui a régné à d'Ornano lors de ce match.

"C'est vrai qu'on a déjà été sanctionné pour les chants que nos supporters avaient fait dans la tribune à Niort. A l'heure du match contre Le Havre, on a vu des supporters qui se sont bien renvoyés la balle. Un stade de Ligue 2 avec 15.000 personnes doit être quand même plus mis en avant que le contraire.

Les propos tenus font je pense partie de ce folklore de foot et de supporters qui encouragent leur équipe. Si on va un peu plus dans la technique, la Ligue fait une distinction entre les propos insultants et injurieux. Et de ce qu'il a été relevé je pense qu'ils vont catégoriser les propos dans la partie injure et non pas insulte, ce qui serait moins grave dans leur graduation de sanction."