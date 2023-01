La Ligue met fin à la polémique : Sochaux-Caen est fixé au vendredi 20 janvier à 18h30

Ultime coup de théâtre autour de Sochaux-Caen. Le match est finalement repoussé au vendredi 20 janvier, à 18h30. Depuis le début de la journée, la polémique enflait , après l'annonce du maintien de la rencontre, ce samedi 14 janvier. L'origine de la discorde : Caen avait demandé un report de la rencontre, dont la date coïncidait avec celle des obsèques de la femme de son entraîneur, Stéphane Moulin. " On nous a mis au pied du mur avec trois dates : vendredi, dimanche ou lundi. On ne s'opposait pas à un report du match mais en terme de préparation et de logistique, on avait besoin d'un délai plus long. On a reçu un coup de fil de la Ligue pour proposer cette nouvelle date. Tout est bien qui finit bien", a indiqué Samuel Laurent, le directeur général du FCSM.

La Ligue de football a tranché

En accord avec le diffuseur Be in Sports, Sochaux et Caen ont finalement trouvé un accord pour ce match de Ligue 2 comptant pour la 19e journée. Sochaux avait dans un premier temps refusé de décaler la rencontre . Cela avait suscité un tollé et Caen avait assuré qu'il n'irait pas à Sochaux samedi . "C'était moralement pas acceptable de jouer samedi mais on aurait pu s'épargner ce psychodrame. Il aurait suffit que Sochaux dise d'emblée qu'il était d'accord de reporter le match (...) et en trois lignes c'était réglé. C'est la meilleure issue mais l'image de Sochaux est bien ternie", explique Fabrice Lefèbvre, président du site de forum dédié aux supporteurs sochaliens planetesochaux.com ou la polémique a provoqué de nombreuses réactions tout au long de cette folle journée.