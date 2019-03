La liste des blessés s'allonge encore à l'ASSE

Saint-Étienne, France

Alors qu'il doit déjà composer avec les absences de longue durée de Kevin Monnet-Paquet et de Gabriel Silva, Jean-Louis Gasset a annoncé vendredi matin en conférence de presse qu'il devrait aussi se passer de Yannis Salibur, Loïs Diony et de son capitaine Loïc Perrin contre Lille dimanche (15h).

Diony blessé, Khazri en manque de réussite

Loïc Perrin s'est blessé dimanche dernier lors de la défaite à Marseille (2-0). Il avait été remplacé à la mi-temps par le Slovène Robert Beric. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée. L'avant-centre Loïs Diony est quant à lui touché au mollet et va manquer lui aussi la réception de Lille (28e journée).

« On est tres frustré du match contre Marseille. On a l’impression de leur avoir donné le match. On n’a même pas essayé. » #Gasset@ASSEofficielpic.twitter.com/3esUoqwi8N — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 8, 2019

Alors que Jean-Louis Gasset a trouvé que son attaque n'avait eu "aucun poids" au stade vélodrome dimanche dernier, c'est un nouveau coup dur pour lui. Surtout que le meilleur buteur de l'équipe Wahbi Khazri (12 buts en Ligue 1 cette saison) n'a plus marqué depuis le 16 janvier et ce fameux but en fin de rencontre contre l'OM à Geoffroy-Guichard (2-1). Mais l'international tunisien assure qu'il ne doute pas.

J'ai fait une passe décisive à Dijon et je ne suis pas un buteur, alors c'est normal que je ne marque pas à tous les matchs. On n'est pas Lyon ou le PSG, on ne se crée pas quinze occasions par match. C'est à moi de travailler encore plus pour me remettre dans le droit chemin au niveau des statistiques. Wahbi Khazri

Il reste encore onze matchs à jouer et 33 points à prendre dans la course à l'Europe. Donc rien n'est fait, c'est ce qu'à rappeler Jean-Louis Gasset. "On a l'impression de jouer moins bien en ce moment, d'être moins fluide. Mais il reste beaucoup de points en jeu et si on fait six victoires sur les derniers matchs, on sera autour des 60 points et pas loin d'être qualifié pour l'Europe."