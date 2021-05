La liste des joueurs et entraîneurs nommés pour les trophées UNFP

Ce mardi, la liste des joueurs et entraîneurs nominés pour les trophées UNFP est entrain d'être dévoilée. Des nordistes sont très bien placés dans cette liste. On retrouve le célèbre attaquant du LOSC, Burak Yilmaz parmi les nominés de meilleur joueur de Ligue 1. Le Turc est en concurrence avec les joueurs Parisiens Kylian Mbappé et Neymar et également le Lyonnais Memphis Depay. Mike Maignan, déjà élu meilleur gardien en 2019, est nominé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1.

Du côté des entraîneurs, Christophe Galtier, déjà vainqueur à deux reprises du trophée, est nommé. Dans la liste des entraîneurs on retrouve également l'entraîneur du Racing Club de Lens Franck Haise mais également Rudy Garcia, Christophe Pélissier et Niko Kovac. Vous pouvez participer et voter sur le site internent de l'UNFP. Le palmarès sera dévoilé à partir du 20 mai.

