La disparition de l'ancien président de l'OM Pape Diouf mardi, emporté par le coronavirus, ne laisse personne indifférent dans le monde du football. Les hommages sont nombreux dans la Loire et la Haute-Loire.

Les clubs de football de Loire et de Haute-Loire rendent hommage à Pape Diouf

Pape Diouf a été emporté par le coronavirus mardi, à l'âge de 68 ans. L'ancien président de l'Olympique de Marseille a marqué l'histoire du football française, et de nombreux représentants du foot lui rendent hommage, notamment dans la Loire et la Haute-Loire. À commencer par l'AS Saint-Étienne, qui salue "un président de club passionné et engagé".

Plusieurs anciens Verts ont eux aussi commenté la disparition de Pape Diouf :

L'ancien entraîneur de l'ASSE, Ghislain Printant, adresse ses condoléances aux proches de l'ancien président de l'OM.

Les supporters stéphanois aussi ont eu une pensée pour l'ancien président marseillais, à l'image de l'Union des supporters stéphanois.

Le club de football du Puy-en-Velay fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux.