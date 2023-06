286 jours après, la magie Rhys Healey a de nouveau frappé

Il s'est écoulé 286 jours entre sa sortie sa blessure le 21 août dernier lors de la troisième journée de Ligue 1 face à Lorient et son retour sur les pelouses. Rhys Healey l'a signé en marquant le but de la victoire à la 93e minute sur le terrain de Monaco alors qu'il était entré quelques minutes auparavant. Preuve de l'importance du moment, tous ses coéquipiers sont venus le féliciter. Même Maxime Dupé a traversé le terrain pour l'occasion.

"On savait qu'il pouvait nous aider quelques minutes et avec son adresse légendaire il peut faire basculer la rencontre. C'est l'explosion de joie de tout un groupe et de tout un staff parce qu'il est méritant. On l'adore. On adore le joueur, on adore l'homme. C'est un grand moment", savourait le coach Philippe Montanier après le match.

Il n'aura finalement participé qu'à quatre rencontres de Ligue 1 cette saison mais l'attaquant toulousain aura marqué deux fois (en août à Troyes et donc à Monaco).