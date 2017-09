La maison de Neymar à Bougival dans les Yvelines est "énorme" !

Neymar JR, le footballeur star du PSG, a choisi de s'installer dans une maison à Bougival dans les Yvelines.

Plus qu'une maison, c'est une villa de cinq étages construite sur les hauteurs de Bougival (78). "Elle est énorme" s'est exclamé Thibaud, l'un des fans à être venus contempler la nouvelle demeure de Neymar JR ce samedi.

Bienvenue à Bougival Neymar ! Nous t'attendons sur notre nouveau terrain 😜! @neymarjr@PSG_insidepic.twitter.com/9npSoO9J9A — Bougival Ma Ville (@VilledeBOUGIVAL) September 1, 2017

Il est l'un des 8800 habitants de la commune et surtout admirateur de la recrue star du PSG : "c'est impressionnant qu'il habite ici, d'autant plus que je n'avais jamais vu cette maison alors que je passe tous les jours par là car elle est bien cachée". La villa, située route de la Celle-Saint-Cloud, est visible depuis l'avenue Jean Moulin en face de la station service. Elle domine une petite impasse fermée depuis l'annonce de l'arrivée de Neymar par une barrière 'propriété privée" mise en place par les voisins les plus directs, fatigués par l'agitation.

Spacieuse

La maison est à la hauteur du compte en banque du joueur, venu à Paris après un transfert record de 222 millions d'euros. Neymar JR va débourser 14 000 euros de loyer. "C'est la maison d'un ancien d'une grosse société qu'il a fait construire pour lui, a expliqué Sébastien agent immobilier à Bougival, une grosse maison de 800 m² avec sauna, hamam et piscine à l'intérieur et un jardin de 5000 m², donc je pense qu'il va pouvoir bien s'amuser avec ses amis".

Le lieu semble parfait pour Neymar réputé fêtard. Mais attention à ne pas perturber la tranquillité de la commune prévient déjà le maire sans étiquette Luc Wattelle.

C'est un terrain qui est grand mais il est dans un vallon donc faudrait qu'il fasse attention à ne pas faire trop de bruit.

Mais le maire n'a pas plus d'inquiétude que cela puisqu'il se souvient que le footballeur brésilien Ronaldinio, amateur de fête, avait lui aussi choisi Bougival et l'ancien joueur du PSG a laissé ici un très bon souvenir.

D'ailleurs, Luc Wattelle souhaite la bienvenue à Neymar et espère qu'il "s'investira dans la vie locale". Il a déjà des projets avec les jeunes de la commune : "que quelqu'un de cette dimension puisse cotoyer nos jeunes et toujours un atout extraordinaire".