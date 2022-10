La majorité des grandes communes mayennaises ne boycottent pas la Coupe du Monde de foot au Qatar

Contrairement à Lille, Bordeaux, Paris ou plus récemment Angers, en Mayenne, le Mondial-2022 n'est pas tant critiqué. A un mois et demi du début du coup d'envoi de la compétition, à part la ville de Laval, aucune commune du département ne s'est officiellement opposer à la diffusion des matches.

Vivement critiqué pour les conditions environnementales et humaines dans lesquelles ont étés organisés la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar, certaines grandes villes de France on quasiment décidés de boycotter l'événement sportif. En Mayenne, à l'occasion de la Coupe du Monde 2018, plusieurs villes comme Mayenne, Craon ou Château-Gonthier-sur-Mayenne avait organisé des espaces de fan-zones avec des écrans géants, mais qu'en sera-t-il cette année ?

Ce n'est pas aux supporter de subir les choix de la FIFA

Dans le sud du département, à Château-Gontier-sur-Mayenne et à Craon, rien est encore décidé. Non pas pour une raison de boycotte du Mondial-2022 mais pour des raisons météorologiques : "Avec la pluie, ça sera plus compliqué d'organiser des espaces avec écrans géants", déclare le maire de Craon, Bertrand de Guébriand. Pour l'instant, les élus affirment ne pas encore avoir pris de décisions claires sur le sujet, et préfèrent aviser en fonction des résultats des bleus. Mais selon l'avis personnel du maire de Craon, "ce n'est pas aux fidèles supporters de football de subir les choix de la fédération internationale de football (FIFA)." La ville d'Evron ne se prononce pas encore, le sujet n'a pas était, pour le moment, mis sur la table des discussions.

Laval boycotte le Mondial-2022

Du côté de ville de Laval, il n'est pas question de diffuser sur écrans géants la Coupe du Monde de football 2022. Céline Loiseau, adjointe au sport et à la jeunesse à la mairie de Laval, confie mardi à notre micro que la municipalité "s'oppose aux valeurs sportives prônées par une compétition, qui, en contexte de crise énergétique et économique, climatise son stade, et est responsable de la mort de milliers d'ouvriers sur les chantiers qatariens." Selon le journal britannique The Gardians, 6 500 ouvriers seraient décédés sur les chantiers de construction du stade d'accueil du Mondial-2022 au Qatar.