La malédiction de l’OM à Bordeaux se prolonge (0-0)

Bordeaux, France

L’OM est dans le dur en début d’année 2020. Les marseillais enchainent un deuxième score nul et vierge, après celui, d’une extrême pauvreté, face à Angers il y a huit jours.

L’OM ne marque plus, non plus, alors que Villas-Boas alignait sa meilleur équipe ce dimanche soir en Gironde.

La transversale sauve l’OM, Radonjic tente de faire la différence en fin de match

Chanceuse grâce à sa barre transversale (72e) sur une frappe lointaine de Basic, sauvée par un Mandanda héroïque sur une tête bordelaise (87e), la formation phocéenne a bien eu quelques possibilités en fin de match, grâce à deux tentatives de l’un de ses entrants, Radonjic, mais les frappes du serbe sont détournées par le gardien bordelais Costil.

_"_Ca a été un match difficile. On a eu un peu de réussite avec ce but annulé (grâce à l'utilisation de l'assistance vidéo, en fin de première période) et cette barre souligne Steve Mandanda, le meilleur marseillais. Il y a des matches compliqué, comme celui-ci. Et quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre, ce que l'on fait. Rennes revient à trois points mais sincèrement, vue la physionomie de cette rencontre et la fatigue, avec l'enchainement des matches, il faut se contenter de ce point et récupérer avant d'enchainer mercredi."

Steve Mandanda se "contente de ce point" Copier

Rennes revient à trois points

Au-delà d’étirer d’une année supplémentaire sa série sans succès dans ce coin-ci de l’hexagone, l’OM, sans imagination en Gironde, comme une semaine plus tôt face à Angers, avance très doucement en ce début d’année.

Morgan Sanson est frustré de "ne pas avoir pu casser cette malédiction" Copier

Les équipiers de Mandanda, 43 points en 22 matches, ne comptent plus que trois points d’avance sur Rennes, le 3e. Moins redoutables, les marseillais seront à St Etienne dans trois jours.

Des verts en difficulté et qui vont tenter de sortir une grande prestation pour clamer la mécontentement de leurs supporters. L’OM est prévenu. S’il enchaine par un troisième petit match, sa série de 11 rendez-vous sans défaite en championnat ne sera pas loin de toucher à sa fin.