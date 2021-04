La marche était trop haute pour Niort défait par Troyes (0-3)

Sur sa pelouse de René Gaillard, Niort n'a pas fait le poids face au leader Troyen. Défait 0-3, les Chamois ont encaissé deux penaltys de Tardieu et un but de Suk. À la pause les Chamois étaient menés (0-1). Dans le second acte, Niort a tenté, mais a manqué de justesse dans les zones de vérité.