Sochaux, France

"Je ne vais pas dire qu'il y a le feu à la maison mais il y a urgence", déplore Cédric Perrin, invité vendredi 23 mars de France Bleu Montbéliard Matin. Le sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort a rencontré la veille la conseillère économique de l'ambassadeur de Chine à Paris. Une réunion pour parler de l'avenir incertain du FCSM.

Inciter Wing Sang Li à vendre

Objectif : voir si les autorités chinoises peuvent "inciter Wing Sang Li à vendre avant qu'il ne soit trop tard". La DNCG, le gendarme financier du football français, doit se réunir courant mai pour s'assurer des garanties financières assurées par l'actionnaire chinois la saison prochaine. Or, "les Chinois sont très soucieux de leur image en France", ajoute le sénateur.

Le FC Sochaux-Montbéliard est un club mythique qui a bercé la jeunesse de beaucoup d'entre nous" - Cédric Perrin

Reculer pour mieux sauter

Un actionnaire qui, pour lors, ne semble pas avoir du tout l'intention de se retirer du FCSM. "Il a peut-être les capacités de relancer la saison, mais ce serait reculer pour mieux sauter", souligne Cédric Perrin, qui craint que le club ne se retrouve dans la même situation "voire pire" l'année prochaine.

Je crois qu'on ne peut pas nous accuser d'avoir abandonné le club. Ce n'est pas une affaire politique mais une affaire de coeur" - Cédric Perrin

Selon le sénateur, il y a aurait une offre de reprise sérieuse, mais à condition toutefois que Wing Sang Li accepte de vendre. Cédric Perrin n'en dira pas plus sur l'identité de ce repreneur potentiel. Et si reprise il y a, cela ne pourra pas se faire à la dernière minute ajoute le sénateur, "parce qu'évidemment tout nouvel investisseur voudra préparer la nouvelle saison, faire un budget et recruter".

Des "socios" sur le modèle espagnol ?

Outre les politiques, des supporters historiques du FC Sochaux-Montbéliard viennent de lancer une consultation publique sur Internet. Il s'agit de répondre à des questions pour imaginer l'avenir du club. Pour l'instant, plus de 1200 Sochaliens ont fait part de leur attachement au FCSM sur le site sociochaux.fr. Les supporters imaginent avoir un rôle à jouer dans le futur organigramme en devenant des "socios". Ce terme qui vient d’Espagne désigne les fans qui sont aussi propriétaires d’une partie de leur club en détenant des parts.