France Bleu Provence est fière de son consultant "foot" Omar Keddadouche : il vient d'être récompensé pour son investissement de longue haleine auprès des jeunes de son quartier et de son club.

Omar Keddadouche (au centre), aux côtés de Thierry Santelli (vice-président délégué au sport, du conseil départemental), Didier Réault (vice-président conseil départemental), Guy Teissier (député) et Kheira Zenafi (conseillère métropolitaine)

Elle vient récompenser un travail de fond, celui d'un bénévole reconnu dans le milieu associatif marseillais pour sa sincérité et son engagement. Omar Keddadouche est maintenant décoré de la médaille d'argent de la jeunesse et des sports, à l'initiative du député LR des Bouches-du-Rhône Guy Teissier. Omar préside le club de football de l'ASC Vivaux-Sauvagère, dans le 10e arrondissement de Marseille. Un club qu'il a créé de toutes pièces en 2011. Originaire de la cité de la Sauvagère, homme de coeur et passionné, Omar est aussi, depuis septembre 2017, le consultant de France Bleu Provence dans le Club Foot Marseille chaque lundi soir.

La remsie de la médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports à Omar Keddadouche, par le député LR Guy Teissier

"Quant ton pays t'honore, forcément c'est touchant. J'associe tous ceux qui m'ont toujours aidé dans mon parcours depuis 30 ans et tous les bénévoles de Vivaux-Sauvagère. Imaginez, j'ai démarré mes premiers tournois à 11 ans !" Omar Keddadouche

Dimanche, il ne manquera pas une miette de OM / Guingamp au stade Vélodrome. Et comme chaque lundi, il sera certainement le premier arrivé dans le studio de France Bleu Provence ! Mais vous pouvez surtout le croiser tous les jours, auprès des jeunes de son quartier et de son club : sa priorité.