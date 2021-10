La mère de Kylian Mbappé évoque une possible prolongation de son fils au PSG

Et si Kylian Mbappé ne partait pas libre du PSG ? Et s'il re-signait avec le club de la capitale avant de filer ailleurs où si finalement il restait à Paris ? En tout cas la déclaration au Parisien ce mercredi de la mère du joueur vient jeter le trouble dans le dossier de l'attaquant star du PSG.

C'est un dossier qui est entrain de rendre fou la famille Mbappé, le PSG, ses fans et les observateurs qui vont avec. Depuis 48 heures, le dossier Kylian Mbappé rebondit dans tous les sens. Le joueur qui est en fin de contrat en juin 2022 a pris la parole hier dans le journal l'Equipe et sur RMC. Dans les colonnes du quotidien national, l'attaquant vedette a expliqué son envie de partir, que "depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation", des propos qui ne laissent pas trop de doutes sur les intensions de départ en fin de saison de l'attaquant parisien.

Et pourtant ce mercredi après-midi, c'est la maman du joueur, qui vient jeter le trouble autour du dossier. Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, Fayza Lamari explique "On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain."

Cette déclaration va sûrement donner de l'espoir au PSG mais elle pose quand même question sur les intentions exactes de la famille Mbappé dans ce dossier. Au PSG, le club espère encore une prolongation du joueur qui peut partir libre en fin de saison.

Pour rappel, hier, Leonardo le directeur sportif du PSG s'est énervé en demandant au Real Madrid d'arrêter d'évoquer le petit jeu des petites phrases sur le joueur parisien "Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure."