La météo et un champignon ont contrarié le bon développement de la pelouse du Stade d'Ornano

Un mois de juin chaud, de fortes précipitations de la fin juillet à aujourd'hui et voilà comment la pousse du gazon de la pelouse de d'Ornano a été contrarié.

Régénérée en juin comme lors de chaque intersaison, la pelouse hybride du SM Caen a souffert de ses conditions météo particulières. "On a fait les mêmes travaux que tous les ans, explique Sébastien Cottat, responsable des surfaces de haut Niveau chez Sparfel, la société qui gère la pelouse de D'Ornano. Cette année la météo changeante et surtout un pathogène, un champignon est venu nous embêter un petit peu. Cela s'est traduit par une perte de densité de gazon sur l'ensemble du terrain."

Sébastien Cottat estime que cette gêne sera surtout visuelle et même si la pousse du gazon a pris du retard notamment en terme de densité, elle ne devrait pas avoir de conséquence sur le jeu. "Il n'y a pas eu de matchs donc on verra l'impact sur le jeu. Par rapport au test que l'on a fait en interne, normalement il y aura forcément un peu d'arrachements mais en terme de conduite de balles, de rebonds et de changements de direction des joueurs il ne devrait pas y avoir un gros impact. Après visuellement, évidemment il y aura un peu cet aspect pâle et il y aura peut-être deux ou trois couleurs sur le terrain mais après il faudra vraiment regarder. Il faut regarder le ballon (sourire) et tout ira bien et regarder un peu moins le terrain pour une fois."