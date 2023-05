La Ministre des Sports dévoile des images du futur Stade Louis Nicollin

Présente à Montpellier pour assister au FISE (Festival international des sports extrêmes), la Ministre des Sports a aussi été conviée au centre d'entraînement du MHSC, à Grammont, ce jeudi**. Amélie Oudéa-Castéra a pu profiter d'une présentation du projet de futur stade Louis Nicollin**, en présence des frères Laurent et Olivier Nicollin, mais aussi de plusieurs personnalités politiques.

Parmi elles, Christian Assaf, vice président de la Métropole, Kamel Chibli, vice président de la région, Marie Passieux, vice-présidente déléguée aux sports au conseil départemental, Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, ou encore Hugues Moutouh, préfet de l'Hérault.

Seulement, une petite boulette a été commise par l'équipe de la Ministre des sports. En effet, des clichés représentant le projet - dont on ignore s'ils sont ou non récents et toujours d'actualité - ont été publiés sur son compte twitter, avant d'être supprimés. Trop tard, puisque les photos ont été relayées et commentées sur les réseaux sociaux.