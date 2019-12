VIDÉO - La ministre des sports prise à partie, le Red Star promet des sanctions

Saint-Ouen, France

Le Red Star promet des sanctions contre les supporters qui s'en sont pris à la ministre des Sports Roxana Maracineanu vendredi soir au stade de Saint-Ouen.

La ministre des Sports était venue assister à titre privé au match de football de national opposant le Red Star à Quevilly Rouen. A la mi-temps, elle a été prise à partie par une dizaine de spectateurs derrière le stade.

L'entourage de la ministre explique que la police a pris la responsabilité d'exfiltrer la ministre du stade. "Il y a eu un effet de troupe, ça s'est un peu envenimé".

Le président du club Patrice Haddad promet des sanctions : "De tels débordements physiques et politiques sont contraires au valeurs que le club a toujours véhiculées et inculquées : le respect et la tolérance".

La ministre en colère

"Je suis en colère parce que je pense que personne n’a le monopole du social, et surtout pas ces quelques supporters qui prennent le football en otage", a réagi ce samedi sur franceinfo la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

La ministre précise qu'elle ne portera pas plainte pour "ne pas casser le travail qui est en cours" avec les supporters"