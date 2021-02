VIDÉO - La mise au point de Pierre Ménès après ses propos sur les supporters des Verts

Avec son franc-parler, le célèbre journaliste de Canal+, Pierre Ménès s'est expliqué ce mardi soir dans 100% Verts sur ses propos lors du Canal Football Club (voir vidéo ci-dessous).

Sur les réseaux sociaux beaucoup de supporters des Verts n'ont pas apprécié que, selon eux, Pierre Ménès mette sur le même plan les violences survenues au centre d'entrainement de l'Olympique de Marseille ce samedi et l'incursion, sans violence, d'environ 300 supporters au centre sportif Robert Herbin un peu plus tôt dans la journée.

Ça fait plusieurs CFC (Canal Football Club) où nous signalons l'attitude des supporters nantais, bordelais, stéphanois... qui ont envahi le centre d'entraînement des Verts cet après-midi" -Pierre Ménès

"Si les gens voient là-dedans une attaque contre les supporters de l'AS Saint-Étienne, il faut qu'ils se fassent soigner d'urgence !" - Pierre Ménès

Sur France Bleu Saint-Étienne Loire, Pierre Ménès s'est vertement défendu : "Les gens comprennent le français ou pas ? C'est hallucinant ! Hervé (Mathoux) a ajouté le terme "pacifiquement" (sur l'action des supporters stéphanois) et il ne m'a pas semblé bon d'abonder dans le sens d'Hervé, s'emporte le journaliste sportif, avant de poursuivre. "Mais si les gens voient là-dedans une attaque contre les supporters de l'AS Saint-Étienne, il faut qu'ils se fassent soigner d'urgence ! Le problème c'est que l'on ne peut plus critiquer personne aujourd'hui. Et même quand on ne critique pas, les gens se sentent critiqués. C'est assez pénible" râle-t-il.

"Il n'en faut pas beaucoup aux supporters pour être exaspéré mais c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes avec les supporters. Les supporters de Saint-Étienne ne sont pas contents. Très franchement si j'étais à leur place je ne serais pas très content non plus sur la manière dont le club est dirigé et entraîné et dont les joueurs jouent" conclut Pierre Ménès.