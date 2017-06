La montée de l'Amiens SC en Ligue 1 bientôt invalidée ? La Ligue de football professionnel et la Fédération française de football ont été saisies par les clubs du RC Lens et du FC Lorient. L'Amiens SC ne respecterait pas l'interdiction d'avoir un agent de joueur comme actionnaire.

Les clubs du RC Lens et du FC Lorient ont envoyé une lettre de réclamation pour faire invalider la montée du club et les résultats des championnats. Ils expliquent que l'Amiens SC n'aurait pas respecté l'interdiction d'avoir un agent de joueurs de football comme actionnaire et dirigeant (Article L.222-10 du Code du Sport).

En effet, John Williams, agent de joueurs, est actionnaire de l'Amiens ASC à hauteur de 0,12% des parts du club. "Moi, je n'ai rien contre personne", confie ce mardi matin Gervais Martel, le président du RC Lens à France Bleu Picardie, "Je veux simplement que les règlements soient respectés".

L'Amiens SC, de son côté, se défend en dénonçant "une tempête dans un verre d'eau" par la voix de son président délégué Luigi Mulazzi. Le club doit d'ailleurs se présenter ce mardi après-midi devant la DNCG, le gendarme financier du foot français pour faire valider ses comptes et son budget (22 à 24 millions d'Euros). Et obtenir son billet "administratif" pour la Ligue 1.

Des sanctions prises rapidement ?

Après les scènes de liesse, la joie d'une montée en Ligue 1, que risque l'Amiens SC ? "La Fédération française va devoir se prononcer très vite", croit savoir Gervais Martel, le président du RC Lens. Il détiendrait des captures d'écran de l'organigramme du club, présentant John Williams comme un actionnaire du club.

Ces captures d'écran ont depuis été supprimées, rapporte le journal L'Equipe. La Fédération française de football n'a, pour le moment, pas souhaité s'exprimer auprès de France Bleu Picardie. L'annulation de la montée de l'Amiens SC paraît aujourd'hui peu probable. Il faudrait que les instances du football français organisent un nouveau match de barrage entre le FC Lorient et le RC Lens, qui hériterait de la 3e place de Ligue 2.