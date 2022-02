"La montée ? On y pense de plus en plus" confesse Denis Genreau le milieu du TFC

Avec l'absence du capitaine Brecht Dejaegere, le milieu de terrain franco-australien prend beaucoup plus de temps de jeu au milieu de terrain. Denis Genreau évoque ce derniers tiers de la saison de Ligue 2 et ses objectifs personnels.

On imagine qu'il y a des sourires dans le groupe avec la dynamique actuelle ?

"Trois victoires de suite, c'est super. Il y a un bon esprit dans le groupe et je pense qu'on a retrouvé les repères qu'on avait avant. Le cheminement offensif, etc. Il faut continuer mais on est contents. Tout le monde connait notre objectif. On veut monter et on bosse super dur à l'entraînement. Cela se voit dans les matches en ce moment donc c'est bien."

Tu es titulaire depuis plusieurs matches. Comment tu te sens ?

"Je monte au niveau de la confiance. Il y a eu un petit temps d'adaptation parce que c'est un championnat costaud. Je me sens bien, je commence à m'entendre bien avec Nathan, Stijn ou Branco. Ce sont des supers gars et ce sont des top joueurs. J'apprends beaucoup d'eux tous les jours."

Quels sont les points à améliorer dans ton jeu ?

"Le coach me demande de faire beaucoup d'appels en profondeur. Je dois être plus décisif. Pour l'instant je suis à un but et deux passes décisives. J'ai l'ambition de faire mieux. J'arrive à être dans des bonnes zones mais je dois concrétiser et faire plus de passes décisives."

"La montée ? On y pense de plus en plus"

Est-ce qu'on pense déjà à la montée ?

"C'est notre objectif depuis le début. On y pense de plus en plus mais ce n'est pas encore fait. On est quand même confiants sur le fait qu'on puisse y arriver. Il faut espérer que tout se passe bien à la fin de la saison."

Quels sont les pièges à éviter quand tout le monde vous envoie déjà en Ligue 1 ?

"Il ne faut pas croire qu'on est déjà en Ligue 1. Il reste beaucoup de matches. On doit encore travailler."

L'engouement autour du club est fort, on l'a vu au Stadium encore contre Le Havre...

"C'était magnifique contre Le Havre. C'était vraiment une belle ambiance. On joue au foot pour nos supporters, ça fait plaisir de les voir heureux. Le public aura un immense rôle à jouer jusqu'à la fin de la saison."

A l'extérieur, il y aura encore un gros déplacement des supporters lundi...

"C'est incroyable. On est parfois à 300 km et on entend que les Toulousains. C'est top d'avoir ce genre d'ambiance."