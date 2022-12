"La mort de Pelé ? C'est comme perdre un membre de sa famille" dit Vitorino Hilton

Le roi Pelé est mort ! La légende du football brésilien s'en est allé à l'âge de 82 ans après, foudroyé par un cancer. Il s'est éteint ce jeudi dans un hôpital de Sao Paulo. Trois fois champion du monde (1958, 1962, 1970), l'ancien numéro 10 aura marqué la planète foot et la planète sport. Par ses performances, sa précocité, mais aussi par son caractère et son humilité.

Le coeur de millions de brésiliens et d'amoureux du foot est brisé. Celui de Vitorino Hilton aussi. Ancien défenseur de Ligue 1, champion de France avec Marseille et Montpellier en 2011 et 2012, il vouait une profonde admiration au sportif et à l'homme : "On s'y attendait, même si on le souhaitait pas. Mais même quand on s'y attend, on n'est pas prêt à ce que ça arrive. Le roi du football est parti. Il va laisser des bons moments pour le football et son histoire. Tous ceux qui n'avaient pas la chance de le connaître vont savoir qui était le roi du football. Je pense que le monde entier pleure sa mort. On voit que c'était vraiment un joueur exceptionnel, un monsieur exceptionnel. Beaucoup de monde va verser une larme pour Pelé. C'est comme perdre un membre de sa famille. C'est un monument du football. On a eu d'autres grands joueurs qui sont partis, mais là, on a le roi du football qui part".

Meilleur joueur de l'histoire ? Certains le pensent, quand d'autres estiment que Maradona était meilleur. Ou même Messi, l'actuel attaquant argentin du PSG. Mais pour Vito, retraité depuis juin 2011 et aujourd'hui entraîneur au centre de formation du MHSC, il n'y a pas photo : "Je pense qu'il y a Pelé, et après les autres. On parle de ballons d'or, mais si il avait existé à son époque, il en aurait eu des ballons d'or" affirment celui qui vit en France depuis 2003.

Et si Vitorino Hilton n'a "pas eu la chance de le voir en vrai", il a tout de même grandi et débuté le football en admirant la star du pays.

