La Mosson va rendre hommage à Souleymane Camara, légende du Montpellier Hérault

En retraite depuis un an et demi, Souleymane Camara avait raccroché les crampons sans que le public de la Mosson ne puisse le remercier et le célébrer, en raison des huis-clos et des jauges liés à la pandémie. L'ancien champion de France aura finalement droit à son hommage, ce samedi.

La Paillade va enfin pouvoir lui dire merci ! Ce samedi, l'ancien international sénégalais sera à l'honneur sur la pelouse de la Mosson, avant le coup d'envoi de Montpellier-Nice, en Ligue 1, deux clubs dont il a porté les couleurs. Un an et demi après l'arrêt de carrière, et alors qu'il a depuis intégré la cellulle recrutement du MHSC, le joueur le plus capé de histoire du club héraultais recevra l'hommage dont la pandémie l'avait jusque-là privé.

Un événement très attendu, autour d'un joueur pas comme les autres. Du haut de ses 76 buts toutes compétitions confondues, le deuxième buteur de l'histoire pailladine derrière Laurent Blanc s'est fait une place de choix dans le coeur des amoureux du club, mais aussi dans celui des partenaires côtoyés au cours des douze saisons disputées en faveur de la Paillade.

Un homme et un attaquant à part, à plus d'un titre : champion de France en 2012, il est devenu sept ans plus tard le premier attaquant à marquer au cours de quinze saisons différentes, en Ligue 1, en plus d'être devenu le remplaçant le plus décisif du championnat, depuis 1968, avec 26 réalisations en sortie de banc.

Nul doute que, samedi, les fans présents entonneront le refrain qui a longtemps était chanté dans les travées de la Mosson, en son honneur: "Camaradona". Seul regret, de taille, l'absence des ultras pour ce match, eux qui ont décidé de ne pas revenir avant la levée du pass-sanitaire.