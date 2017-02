la Nantaise Agnès Raharolahy championne de France du 400 mètres en salle !

C'est une superbe performance qu'à réalisée la nantaise Agnès Raharolahy. Elle remporte le titre de championne de France du 400 m, lors des championnats de France en salle organisés à Bordeaux ce weekend. Elle décroche son billet pour les championnats d’Europe.

La Nantaise Agnès Raharolahy est aux anges. Cet après-midi elle a remporté le titre de championne de France du 400 m lors des championnats en salle à Bordeaux.

Je suis super contente et soulagée. C'est ma revanche sur mon été qui s'est moins bien passé. Rebondir en faisant une qualification individuelle c'est super ! Agnès Raharolahy.

"C'était mon objectif de saison"

Agnès Raharolahy n'a pas flanché. " Je me sentais plutôt bien et détendue avant la course", raconte-t-elle.

Elle s'est imposée en 52''97, devant la Lyonnaise Estelle Perrossier (53''52) et la Nancéienne Louise-Anne Bertheau (54''55). C'est son premier titre à ce niveau, après trois médailles d’argent.

L'autre objectif était de se qualifier pour les championnat d'Europe. Aujourd'hui elle a enfin satisfait au minima qualificatif. Il fallait descendre sous les 53’’20. C'est chose faite en passant même sous la barre des 53’’.

Elle décroche son billet pour les championnats d’Europe en salle qui ont lieu à Belgrade en Serbie du 3 au 5 mars prochain.