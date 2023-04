La Niortaise Serena Pinto De Queiros passe professionnelle aux Girondins de Bordeaux

La Niortaise Serena Pinto De Queiros passe professionnelle. La footballeuse âgée de 17 ans a signé pour trois ans aux Girondins de Bordeaux annonce le club ce mercredi 26 avril. La jeune attaquante a été formée aux Chamois niortais où elle commencé le ballon rond à l'âge de 8 ans. La joueuse a défendu les couleurs du club deux-sévrien pendant huit saisons avant d'arriver aux Girondins à l'été 2021.

A Bordeaux, Serena Pinto De Queiros a évolué chez les U19 nationaux avant d'intégrer le groupe pro lors de cette saison 2022/2023. "Durant cet exercice, elle compte actuellement 9 matches de D1 Arkema et une rencontre de Coupe de France féminine. Par ailleurs, elle marque son premier but avec le groupe professionnel le dimanche 8 janvier 2023, en 16ème de finale de Coupe de France face au FF Nîmes Métropole Gard", indiquent les Girondins. Sur la scène internationale, la joueuse porte les couleurs de l’équipe du Portugal U19. Elle totalise aujourd’hui 14 capes et 1 but en sélection.