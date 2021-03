La nouvelle action coup de poing des supporters du VAFC pour réclamer le départ du président du club

Après le pot de départ fictif de leur président sur le parvis du stade du Hainaut le 24 janvier, les supporters du VAFC ont déployé une banderole pour interpeller 3 personnalités de la ville.

Jean-Louis Borloo l'ancien maire de la ville, qui n'a pas répondu à leur lettre ouverte envoyée il y a 65 jours pour lui réclamer le départ d' Eddy Zdziech.

Les supporters du Vafc devant l'hôtel de ville de Valenciennes © Radio France - Stéphane

Francis Decourriere, l'ancien président qui a encore de 'l'influence sur le club" et qui doit faire comprendre à l'actuel président "qu'il doit laisser l'actionnariat majoritaire à des personnes plus compétentes et ambitieuses"

Enfin Laurent Degallaix le maire actuel de la ville, les supporters lui demandent "de consacrer toute son énergie pour faire avancer le dossier de reprise du club".

Les supporters reprochent à leur président notamment son manque d'ambition pour faire retrouver la ligue 1 au club du Hainaut.