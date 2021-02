La Nouvelle Eco : dans les Aspres, la dure vie d'un club de foot amateur

Entraîner les plus jeunes signifie devoir s'adapter à beaucoup de contraintes sanitaires.

Emmanuel Coffin, entraîneur des moins de 13 ans au FC Aspres, était ce mardi matin l'invité de la Nouvelle Eco sur France Bleu Roussillon. L'occasion aussi de prendre le pouls des difficultés des clubs amateurs en ce moment.

"Financièrement, l'année 2020 a été un peu dure" concède-t-il. Le club parie sur trois ans pour refaire surface économiquement, au fur et à mesure. Il faut dire que les rentrées d'argents classiques ont pratiquement disparu.

"Elles sont compromises : il est impossible de réunir tous les enfants pour faire une photo et vendre un calendrier, il n'y a pas de vide-greniers ou ce type d'activités, qui sont des ressources importantes pour le club." Le FC Aspres subsiste grâce aux subventions de la mairie et au soutien de ces sponsors locaux.

Pas de fuite massive des licenciés

En plus des atermoiements économiques, le quotidien du club est bouleversé par les contraintes sanitaires. "Avec le couvre-feu à 18h, les enfants doivent être chez eux. Les adolescents de moins de 13 ans que j'entraîne habitent à environ 15 minutes du terrain d'entraînement. Il a fallu s'adapter."

Aménagements d'horaires auxquels s'ajoutent des recommandations pas toujours évidentes à vivre. "Les enfants doivent porter le masque en arrivant sur le terrain, il faut une gourde individuelle... On ne peut pas utiliser les vestiaires, pour l'hiver, c'est assez compliqué."

Si l'entraîneur constate un absentéisme plus important aux entraînements, le nombre de licenciés n'a pas fondu, malgré le contexte et l'absence de compétitions. "Il y en avait 180 l'an passé, nous en avons gardé 160. On s'en sort plutôt très bien."

Un label qui récompense le travail auprès des jeunes

Une satisfaction a laquelle s'ajoute celle d'avoir obtenu un label décerné par le District des Pyrénées-Orientales, rattaché à la Fédération Française de Football, et la banque Crédit Agricole. Il vient couronner un travail de plusieurs années effectué auprès des jeunes footballeurs : accueil, encadrement, formation des entraîneurs, équipe féminine...

