La nouvelle recrue du SMC Moussa Sylla était l'invité exceptionnel d'Allo Malherbe

Le sourire aux lèvres, Moussa Sylla (34 matchs pro avec Monaco entre 2018 et 2020 avant de partir à Utrecht) s'est prêté aux jeux des questions qu'elles proviennent des auditeurs ou d'Olivier Duc, Esteban Pinel et Rodolphe Baudry de France Bleu Normandie ou d'Aline Chatel de Sports à Caen.

Vous avez été présenté au public vendredi soir (lors de la victoire à domicile 3-1 face à Bastia). Vous avez passé une très bonne soirée ?

Moussa Sylla : Oui, exactement ! J'ai passé une très belle soirée avec la victoire et les trois points à la maison. Ça fait plaisir. Il y a eu un beau spectacle et franchement, pour une première, c'était beau à voir.

Connaissiez-vous des joueurs à Caen avant de signer ?

Je connaissais trois joueurs : Ibrahim Cissé, Djibril Giani et Jessy Deminguet. Après, je connais un peu la région mon frère a joué aussi ici, donc j'avais un peu de repères. Je ne suis pas perdu ! J'ai commencé à bosser le lendemain de ma signature. Après, j'ai une période où je n'ai pas enchaîné les matches (Moussa Sylla arrive des Pays-Bas où il n'a plus joué depuis la mi-octobre). Je me prépare au maximum et c'est le coach qui décidera si je suis prêt pour venir dans le groupe. Mais, franchement, je me sens bien physiquement aujourd'hui. Je suis déterminé. J'ai envie de mouiller le maillot et de faire plaisir aux supporters.

Le président a dit que vous aviez insisté pour venir au Stade Malherbe ?

J'ai beaucoup communiqué avec le coach ou le président. J'avais cette envie aussi de retourner en France, le projet de Caen m'a plu. Il y a une certaine certaine ferveur ici que j'ai envie de retrouver aussi parce que la place de ce club n'est pas aujourd'hui en Ligue deux.

"Je peux jouer côté droit comme sur le côté gauche et dépanner dans l'axe"

Où vous sentez vous le plus à l'aise : devant, à gauche, à droite ou dans l'axe ? Olivier Pickeu, le président, dit que vous pouvez évoluer sur les trois postes offensifs ?

Il ne s'est pas trompé. Je peux jouer sur le côté droit comme sur le côté gauche et aussi dépanner dans l'axe. Je m'adapte !

Moussa Sylla, vous y êtes né il y a 23 ans et vous avez un grand frère Yacouba qui joue en Belgique et est international malien. Comment êtes-vous venu au football ?

J'ai suivi les traces de la famille. Mon père était gardien. J'ai deux grands frères, un qui a été formé aussi au LOSC et donc Yacouba. J'ai suivi les traces et j'ai voulu faire la même chose. J'ai commencé au milieu. Après, je n'aime pas perdre. Lorsqu'on prenait un but, j'allais échanger avec le gardien et quand ça n'allait pas devant, j'allais devant aussi. Vraiment, je déteste perdre !

Qu'est ce que ça vous a apporté votre expérience aux Pays-Bas ?

C'est une belle expérience, déjà au niveau de la langue déjà, je peux m'exprimer en anglais et je comprends un peu lorsque quelqu'un parle en néerlandais et concernant le style de jeu, c'est un championnat assez technique, donc au style de jeu, ça. Ça m'a fait mûrir aujourd'hui, ça m'a apporté l'expérience d'un nouveau championnat et vraiment, aujourd'hui, je me sens mieux armé.

A vérifier rapidement en Ligue 2 avec le Stade Malherbe !