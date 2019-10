La nouvelle saison au Centre de Formation des Gardiens de But bat son plein

Cavaillon, France

Pour cette nouvelle saison le Centre de Formation des Gardiens de But a même recruté un préparateur physique, un préparateur mental et un sophrologue. Car le poste de gardien de but demande autant de concentration que de « décontraction ». Comme le précise Jonathan Domergue, le président du centre de formation, à propos des jeunes que le centre encadre : « _Il faut savoir qu’un gardien de but est très très vite montré du doigt et à cet âge-là, on culpabilise un peu, on est susceptible_. Surtout à cet âge-là, beaucoup de mise en confiance parce que ces jeunes gardiens de but sont souvent catapulter dans les buts en match. On s’occupe pas forcément d’eux, le coach est focalisé sur le jeu de son équipe et va donner deux, trois informations en criant à son gardien et lui il ne sait pas trop forcément les interpréter. C’est un poste délicat et on est là pour les former et leur donner confiance.»

Le centre comprend également une section étude et sport pour des jeunes de 15 à 18 ans avec trois entrainements par semaine aménagés avec les cours du lycée. Deux établissements sur Cavaillon proposent cette formule.