La Parisienne Grace Geyoro se sent "bien en équipe de France"

Dans un entretien à l'AFP ce 25 novembre, la footballeuse internationale du PSG Grace Geyoro affirme qu'elle se "sent bien" en équipe de France, après les polémiques et tensions apparus ces dernières semaines.

Avant un match clé pour l'équipe de France de football - contre l'Autriche ce vendredi 27 novembre, pour les qualifications à l'Euro 2021 - la milieu de terrain du Paris Saint-Germain Grace Geyoro affirme qu'elle se "sent bien" chez les Bleues. Pourtant ces dernières semaines, la capitaine de l'équipe, Amandine Henry, a évoqué un "climat de crainte" en sélection, tandis que la gardienne Sara Bouhadi a même carrément refusé de revenir en sélection tant que Corinne Diacre serait sélectionneuse.

Loin des bisbilles, Grace Geyoro explique qu'Amandine Henry "a dit ce qu'elle avait à dire", sans prendre position. Pour elle, l’enjeu du match à venir face à l'Autriche, équipe ex-aecquo en tête du groupe de qualification, prend le dessus. "Quand on est arrivées, la coach nous a bien fait comprendre qu'il fallait se concentrer sur le match de l'Autriche et que s'il devait y avoir une discussion, il fallait que ça soit plus tard. On a eu une discussion aussi entre joueuse [...] pour nous dire qu'il fallait se focaliser sur le match qui arrive car c'est un match très important pour nous".

La joueuse du PSG qui se sent de mieux en mieux dans son rôle chez les Bleues ("je sens qu'on me fait confiance") explique aussi avoir gagner en maturité ("j'ai pris pas mal d'expérience, notamment grâce aux grandes compétitions"). Elle qui n'a que 23 ans arrive, comme les autres parisiennes du groupe, "avec _de très bonnes ondes_" suite à la victoire face à l'Olympique Lyonnais vendredi dernier.