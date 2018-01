La pelouse mise au supplice face à Dijon.

Si la rencontre de championnat face à Dijon a permis au Racing d'enclencher à nouveau la marche avant, ça a été une moins bonne soirée pour la pelouse de la Meinau. Gorgée d'eau par endroits, elle a été fortement détériorée. _"Il y a des endroits où elle est bien endommagée_, constate l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Et il y a des endroits où elle l'est beaucoup moins. Il y a un peu de pluie annoncée ce jeudi, mais est-ce qu'elle passera exactement sur le stade de la Meinau ou elle passera du côté de la cathédrale, ça je ne peux pas le dire".

Difficile de remettre la pelouse en bon état

Les jardiniers du Racing ont travaillé d'arrache-pied pour remettre la pelouse de la Meinau en état. Elle est bâchée ce mercredi soir et ne sera débâchée qu'au dernier moment pour protéger le terrain de la pluie. "En hiver, il n'est pas possible de faire repousser de l'herbe, il faut 15 degrés, explique Denis Hildenbrand, le patron de Racing Espace vert (et président du club de foot de Still qui a brillé en coupe de France). Tout ce qui est brun sur la pelouse le restera pour le moment, mais on a bien aplani. Le stade de la Meinau est une grand-mère, il faut la caresser dans le bon sens. C'est un vieux terrain, où le drainage est colmaté, où l'eau ne rentre plus dans les collecteurs. La structure comme on appelle ça chez nous est gorgée d'eau, il a tellement plu que même le Rhin a débordé, la nappe phréatique remonte et forcément l'eau ne part aussi vite que d'habitude".

Malgré tous les efforts de ses jardiniers, le Racing devrait donc jouer sur une pelouse compliquée tout au long de l'hiver, d'autant qu'elle ne sera pas ménagée. Trois ou quatre matchs (si le Racing se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France et a la chance de recevoir) y sont programmés à la Meinau au mois de février.